Москва, 20 ноября, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Сложившийся в России общественный строй больше всего похож на дикий капитализм, считают 46% российских жителей. Об этом, сообщает ИА Красная Весна, говорят результаты опроса АКСИО-8, прошедшего с участием почти 86 тысяч человек.

ИА Красная Весна Генеральное распределение ответов на вопрос №14: «Если говорит об отношении власти (чиновников, силовиков, депутатов) к народу России, то какой исторический период, какой общественный строй Вам это отношение более всего напоминает?»

Дикий капитализм, который респонденты считают имеющимся в стране общественным строем, это такой уклад, при котором власть представляет собой нечто типа акционерного общества закрытого типа, наживается на стране, а задача народа — работать для большего обогащения чиновников. При этом сам народ получает копейки, что называется, на поддержание штанов. Именно такое описание сложившейся системы массовый респондент АКСИО-8 счел максимально соответствующим действительности.

ИА Красная Весна Генеральное распределение ответов на вопрос №14: «Если говорит об отношении власти (чиновников, силовиков, депутатов) к народу России, то какой исторический период, какой общественный строй Вам это отношение более всего напоминает?»

Второй по популярности ответ выбрали 20,8% респондентов, назвав то, что есть у нас сейчас, феодализмом, при котором задача народа, по мнению власти — платить оброк, отрабатывать барщину и выживать, кто как умеет, а единственная задача власти (по ее мнению) — защищать народ от набегов иноплеменников.

Довольно многие — десятая часть (даже чуть больше) — сочли имеющийся уклад рабовладельческим, то есть таким, при котором власть воспринимает народ как свою собственность и не должна ему вообще ничего.

С учетом того, что главным злом наши сограждане по понятной причине (как потомки победителей в Великой Отечественной войне), скорее всего, считают фашизм, то здесь дно еще не пробито: фашистской нынешнюю власть сочли 6%.

ИА Красная Весна Рис 3 (отношение плохое и хорошее) Доли граждан, считающих отношение российской власти к народу «плохим или неприемлемым», и тех, кто считает это отношение «хорошим или приемлемым»

Социал-демократию, которую считают лучшим вариантов правления более 40%, видят в нынешней России менее 8%. А социализм, которого, как выяснил опрос, хотят для себя более половины опрошенных, усмотрели в нынешнем укладе менее 3%.