Тбилиси, 13 ноября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Вызовом номер один безопасности Грузии является оккупация. Об этом 13 ноября на первом заседании Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Георгий Гахария

Премьер подчеркнул важность этой проблемы для граждан, проживающих вдоль «линии оккупации» (т.е. вдоль государственной границы между Грузией и Южной Осетией и Грузией и Абхазией). По мнению Гахарии, крайне важно проводить скоординированную работу по обеспечению безопасности.

Другим важным вызовом с точки зрения безопасности премьер-министр назвал кибербезопасность.

«Кибербезопасность становится все более важной в нашем регионе, особенно на фоне вызовов, которые наша страна почувствовала всего несколько дней назад, когда наши государственные органы и несколько представителей частного сектора столкнулись с серьезными проблемами в области кибербезопасности», — заявил Георгий Гахария