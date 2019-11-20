Москва, 20 ноября, 2019, 11:56 — ИА Регнум. 92% жителей России хотели бы жить при социализме или социал-демократии, об этом говорят результаты масштабного всероссийского опроса АКСИО-8, проведенного с участием почти 86 тысяч человек. Результаты опроса опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Генеральное распределение ответов на вопрос №15: «Если бы можно было выбирать, то с какой властью вам хотелось бы жить?»

Авторы исследования подчеркивают, что, задавая вопрос «Если бы можно было выбирать, то с какой властью Вам хотелось бы жить?», они спрашивали не об экономике или культуре, а исключительно об отношении власти к народу при том или ином строе.

Выяснилось, что 40,6% хотят жить, как при социал-демократах (чтобы власть обеспечивала всему народу достойную жизнь, при этом сама была контролируемой и сменяемой), а 51,3% ‑ и вовсе как при социалистах, когда власть и есть часть народа, и их общая задача — дать всем гражданам равные возможности для роста и развития, при честном распределении ресурсов.

Капитализм интересует мало кого — только 1,8%, рабовладение, фашизм и феодализм — еще меньше, к тому же, остается вопросом, кем видели себя респонденты в этих ответах: совсем не обязательно рабами, возможно, и рабовладельцами.

Все другие варианты, кроме социалистического и социал-демократического, вызывают у наших сограждан очевидное отторжение.