Вена, 13 ноября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. «Что заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии. Правда, я тоже сегодня сказал политикам в Австрии (не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать): смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Белоруссии. Потому что мы видим, какие процессы происходят», — заявил 12 ноября в Вене Александр Лукашенко, выступая на австрийско-белорусском бизнес-форуме.

Gov.by Александр Лукашенко

Лукашенко указал на проблему: средние и небольшие государства — такие как Белоруссия и Австрия, не могут объединиться и предложить свою повестку дня, чтобы с ней считались крупные державы, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Он констатировал: «Нас просто по частям разделяют и властвуют. Нет этого единства».

Белорусский лидер сообщил, что является ярым сторонником единого Евросоюза без Брексита, потому как ЕС является одной из мировых геополитических опор. Он считает, что Евросоюз не должен быть так забюрократизирован, как сейчас, и страны — члены ЕС не должны следовать за мнением одной или нескольких стран.

«Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию. Не так просто вокруг нас. Свидетельством тому является Украина. Если вы считаете, что это далеко, — заблуждаетесь. Это в нашем доме, и мы должны в нем поддерживать порядок», — подчеркнул он.

Миграционный кризис в ЕС, по мнению Лукашенко, хорошо иллюстрирует его политическое кредо. Он заявил участникам форума: «В эпоху глобализма с этим бороться очень сложно. И смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила. Я этого не хочу. Я это говорю вам, как друзьям. И прежде чем критиковать кого-то, надо вникнуть в ситуацию, которая складывается в той или иной стране».

Лукашенко заявил, что если бы в Белоруссии четверть века назад он не установил вертикаль власти и не объединил нацию, то уже бы не существовало этой постсоветской республики. Он сообщил участникам форума: «Вот вам и диктатура. Порядок, дисциплина и высочайшая ответственность перед партнерами — это бренд нашей Белоруссии. Мы это ценим. Потому что мы транзитная страна. И это делаем не как благотворительность. В этом наша прагматичность, мы от этого выигрываем».

«Вместе с тем необходимо отметить, что даже в самые непростые времена Минск никогда не рассматривал вопрос о применении ответных ограничительных мер в отношении австрийских граждан и субъектов хозяйствования и ЕС в целом. А могли бы напакостить вам очень сильно», — сказал Лукашенко.