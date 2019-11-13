Киев, 13 ноября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. На Украине теневой оборот земли сельскохозяйственного назначения превышает 400 млн долларов. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

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«Теневой оборот земли, связанный мораторием, не дает стране развиваться. Его объём сейчас достигает 10 млрд гривен (почти $410 млн)!» — написал министр на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/photo.php

Глава ведомства указал на то, что землю передают в аренду на 49 лет.

«Только за последние два года под такие условия сдано 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной», — пояснил Милованов.

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Милованов уверен, что введение рынка земли не только позволит вывести земельный сектор из тени, но и «даст толчок развитию экономики, запустит инвестиции на село и в перерабатывающую отрасль, и сделает украинцев более счастливыми и богатыми».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на рассмотрении в Верховной раде Украины находится ряд законопроектов о рынке земли, который могут открыть для иностранных корпорации. Напомним, мораторий на продажу земель сельхозназначения был введён на Украине с 2001 года. С 2002 года запрет начал действовать как временная мера — для создания инфраструктуры рынка земли. Последний раз мораторий на ввод рынка земель сельскохозяйственного назначения продлил предыдущий парламент, соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент Пётр Порошенко.