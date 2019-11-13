Самара, 13 ноября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. 15-летний подросток покончил с собой в Промышленном районе Самары. Об этом 13 ноября сообщает 63.ru, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

По данным источника, 13 ноября полицейские зафиксировали суицид школьника. Тело было обнаружено в квартире, в которой он жил с родителями.

В настоящее время следователи разбираются в причинах произошедшей трагедии, опрашивают родственников, педагогов и одноклассников подростка.