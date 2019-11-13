Киев, 13 ноября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от украинской партии «Слуга народа» Павел Павлишин назвал голосование за законопроект о земельной реформе «битвой за Сталинград». Переписку, где народный депутат применил данное сравнение, 13 ноября опубликовало издание «СТРАНА.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

"Битва за Сталинград начинается. Прошу всех в зал», — написал Павлишин в чате своих однопартийцев.

Он также призвал коллег следить за действиями оппозиции и помнить, что важен каждый голос.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Раде планируется рассмотреть 11 проектов о рынке земли. В ходе земельной реформы планируется снять мораторий на продажу земли. Данное решение подвергается критике. Эксперты считают, что в этом случае землю начнут скупать олигархи или иностранные компании.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия ранее заявил, что почти все депутаты его фракции поддержат законопроект в первом чтении.