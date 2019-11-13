Дзержинский район, Калужская область, 13 ноября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Калужской области водитель автомобиля скорой медицинской помощи стал виновником ДТП, в котором пострадала пациентка. Об этом 13 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Жительница Калуги, находясь в гостях у дочери в Дзержинском районе, почувствовала себя плохо. Приехавшая на вызов бригада скорой медицинской помощи решила госпитализировать женщину. По дороге в больницу водитель превысил скорость, без спецсигнала выехал на полосу встречного движения. В ДТП здоровью пациентки был причинен тяжкий вред.

Факт нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, доказан следствием. Водитель «Скорой помощи» свою вину не признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы.