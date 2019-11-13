Вашингтон, 13 ноября, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Взлом внутренней компьютерной сети Национальной ассоциации промышленников США могли совершить летом 2019 года китайские хакеры. Об этом сообщает 13 ноября Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

В крупнейшем объединении американских компаний-производителей обнаружили взлом и обратились к специалистам по кибербезопасности. Те пришли к выводу, что злоумышленники действовали из Китая, исходя из использованных ими технологий.

Подробностей о том, какой информацией завладели хакеры, нет. В ассоциации заверили, что компьютерная сеть теперь надежно защищена.

Атака была предпринята в преддверии очередного раунда переговоров между США и Китаем, посвященных возможной торговой сделке. Предположительно, хакеров могли интересовать сведения, связанные со встречей президента США Дональда Трампа и руководителя ассоциации промышленников Джея Тиммонса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае арестовали преступную группировку, которая управляла сетью зараженных компьютеров.

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