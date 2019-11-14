Архангельск, 14 ноября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Более 20 групп детей из Ленского района Архангельской области с июля этого года провели свои каникулы в Москве. В рамках масштабной программы инвестора экотехнопарка «Шиес», компании «Технопарк», реализованной совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района, детям бесплатно предоставили комфортную дорогу, проживание, питание, образовательно-развлекательные мероприятия.

Пресс-служба ООО «Технопарк» В Москве бесплатно отдохнули более 20 групп детей из Архангельской области

Как сообщили в пресс-службе компании «Технопарк», программу отдыха в столице тщательно разрабатывают, учитывая возраст, увлечения и интересы школьников. Визит включает в себя не только развлечения, но и серьезную познавательно-образовательную часть. Детям показывали знаковые достопримечательности — Красную площадь, Парящий мост в Зарядье, Воробьевы горы. Они смогли увидеть окрестности Москвы-реки со смотровой площадки храма Христа Спасителя и осмотреть весь город с башни «Федерация» в Москва-Сити. Ребята побывали на живых представлениях в цирке, посещали фабрику мороженого, смотрели акул и скатов-гигантов в океанариуме «Крокус-Сити» и редчайших панд в знаменитом на весь мир московском зоопарке.

Конечно, школьники в Москве не только отдыхали и осматривали город, но и узнавали много полезного. К примеру, в музее занимательных наук «Экспериментаниум» они увидели шоу «Под давлением» и сотни интерактивных экспонатов, демонстрирующих принципы работы электричества и механики. В технопарке «Сколково» школьников познакомили с последними достижениями современной науки. А преподаватели МГУ провели для них мастер-класс по основам 3D-инженерии и дизайна, в конце которого каждый из гостей сам распечатал именной брелок на 3D-принтере.Также ребята из Ленского района посещали мультимедийный исторический парк «Россия моя история» на ВДНХ, где узнали об интересных подробностях истории Руси.

Ориентируясь на каждую конкретную группу, организаторы программы добавляли в нее разнообразные специальные мероприятия. К примеру, узнав, что в одной из групп собрались начинающие фотографы, они устроили детям визит на Останкинскую телебашню, чтобы те смогли сделать множество интересных кадров с ночной Москвой.

Пресс-служба ООО «Технопарк» В Москве бесплатно отдохнули более 20 групп детей из Архангельской области

«Программа для ребят разработана с учетом их увлечений и пожеланий. Мы старались делать так, чтобы визит в Москву был для них полезным, — рассказала заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования Татьяна Расташанская. — Ребята в этой группе увлекаются фотографией, поэтому мы водили их в Музей фотографии на Остоженке Ольги Свибловой… Ребята попросили нас сделать и вечернюю экскурсию, чтобы с Останкинской башни можно было посмотреть на ночную Москву и сделать красивые художественные фотографии. Поэтому мы впервые устроили такую экскурсию».

По словам самих детей, визит в телебашню им очень запомнился, и они узнали много интересных подробностей о работе самой высокой телебашни Европы.

«На Останкинской башне я оказался, как и многие из нас, впервые. Мне понравилась смотровая площадка, с которой можно окинуть взглядом весь город, — отметил десятиклассник Александр. — Внизу были очень информативные интерактивные модули, я узнал много нового: например, там были показаны высота башни, масса, как она устроена, данные о скорости ветра на вершине. Мне было интересно наблюдать прямую трансляцию поднятия в лифте, когда с такой скоростью взлетаешь на высоту, что захватывает дух ».

Пресс-служба ООО «Технопарк» В Москве бесплатно отдохнули более 20 групп детей из Архангельской области

Еще одной группе устроили квест-приключение у стен Кремля. Дети танцевали и пели, соревновались в угадывании ребусов и загадок, они узнали, как называются все башни Кремля, получили огромный ключ от Москвы из рук царя Ивана Грозного и сняли собственный фильм о Москве с реквизитами из «Мосфильма».

"Мы ехали за яркими впечатлениями, узнали много всего интересного, нам очень сильно понравилось, — призналась школьница Дарина. — Мы живем в маленьком селе и многие в первый раз увидели такие большие дома. Всё красиво, светится. Для нас это удивительно, мы стояли и очень долго просто смотрели. Море эмоций, хотим еще здесь побывать».

Педагоги уверены, что такая поездка очень полезна для архангельских школьников.

«Программа действительно организована очень четко: начиная с приезда детей, включая питание и экскурсии. Когда дети изучают, например, те же самые достопримечательности по книгам — это одно, но когда они воочию видят своими глазами такой замечательный город как Москва, — это совершенно другое, отметила учитель Яренской средней школы , сопровождавшая своих подопечных.

Другая группа детей побывала в Музее космонавтики. Там они узнали о первых космонавтах, победах советских конструкторов и простой жизни людей на орбите. Дети увидели базовый блок орбитальной станции «Мир», настоящие спускаемые аппараты космических кораблей «Союз», собак-космонавтов Белку и Стрелку, картины космонавта Леонова и настоящие метеориты.

Пресс-служба ООО «Технопарк» В Москве бесплатно отдохнули более 20 групп детей из Архангельской области

«Здесь мы узнали много нового и вспомнили то, что уже знали о космосе: в какой униформе были космонавты, какие собаки летали в космос, как устроены ракеты, — рассказал десятиклассник из поселка Литвино. — Увидев все это, я понял, что надо стремиться к мечте. Я ведь и не мечтал раньше, что увижу, например, настоящую капсулу Белки и Стрелки или ступень космического корабля, узнаю, как это все устроено».

«Мы узнали, какая судьба была на самом деле у собаки-космонавта Лайки, нам рассказали о многих космонавтах, впечатлила история про космонавта Леонова, нам рассказывали, как ему было трудно при выходе в открытый космос, что ему все-таки удалось выжить, несмотря на все трудности», — поделилась впечатлениями одна из школьниц.

Пресс-служба ООО «Технопарк» В Москве бесплатно отдохнули более 20 групп детей из Архангельской области

Для более взрослых школьников из 11-х классов организаторы программы устроили экскурсии в образовательный комплекс «Техноград», Третьяковскую галерею и университет науки и технологий НИТУ «МИСиС», где будущим выпускникам показали современные научно-исследовательские лаборатории и инжиниринговые центры мирового уровня. Также ребята прошли несколько полезных тренингов для подготовки к ЕГЭ.

Компания «Технопарк» заявила, что масштабная образовательно-познавательная программа для школьников Ленского района будет продолжена. И скоро в регионе не останется детей, которые не побывали бы в столице. «Каникулы в Москве» — только часть обширной программы по социальной поддержке населения Ленского района, жители которого получают помощь по целому ряду направлений, в том числе бесплатно лечатся у лучших докторов страны.