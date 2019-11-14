В Москве бесплатно отдохнули более 20 групп детей из Архангельской области
Архангельск, 14 ноября, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Более 20 групп детей из Ленского района Архангельской области с июля этого года провели свои каникулы в Москве. В рамках масштабной программы инвестора экотехнопарка «Шиес», компании «Технопарк», реализованной совместно с правительством Москвы и Фондом развития Ленского района, детям бесплатно предоставили комфортную дорогу, проживание, питание, образовательно-развлекательные мероприятия.
Как сообщили в пресс-службе компании «Технопарк», программу отдыха в столице тщательно разрабатывают, учитывая возраст, увлечения и интересы школьников. Визит включает в себя не только развлечения, но и серьезную познавательно-образовательную часть. Детям показывали знаковые достопримечательности — Красную площадь, Парящий мост в Зарядье, Воробьевы горы. Они смогли увидеть окрестности Москвы-реки со смотровой площадки храма Христа Спасителя и осмотреть весь город с башни «Федерация» в Москва-Сити. Ребята побывали на живых представлениях в цирке, посещали фабрику мороженого, смотрели акул и скатов-гигантов в океанариуме «Крокус-Сити» и редчайших панд в знаменитом на весь мир московском зоопарке.
Конечно, школьники в Москве не только отдыхали и осматривали город, но и узнавали много полезного. К примеру, в музее занимательных наук «Экспериментаниум» они увидели шоу «Под давлением» и сотни интерактивных экспонатов, демонстрирующих принципы работы электричества и механики. В технопарке «Сколково» школьников познакомили с последними достижениями современной науки. А преподаватели МГУ провели для них мастер-класс по основам 3D-инженерии и дизайна, в конце которого каждый из гостей сам распечатал именной брелок на 3D-принтере.Также ребята из Ленского района посещали мультимедийный исторический парк «Россия моя история» на ВДНХ, где узнали об интересных подробностях истории Руси.
Ориентируясь на каждую конкретную группу, организаторы программы добавляли в нее разнообразные специальные мероприятия. К примеру, узнав, что в одной из групп собрались начинающие фотографы, они устроили детям визит на Останкинскую телебашню, чтобы те смогли сделать множество интересных кадров с ночной Москвой.
По словам самих детей, визит в телебашню им очень запомнился, и они узнали много интересных подробностей о работе самой высокой телебашни Европы.
Еще одной группе устроили квест-приключение у стен Кремля. Дети танцевали и пели, соревновались в угадывании ребусов и загадок, они узнали, как называются все башни Кремля, получили огромный ключ от Москвы из рук царя Ивана Грозного и сняли собственный фильм о Москве с реквизитами из «Мосфильма».
Педагоги уверены, что такая поездка очень полезна для архангельских школьников.
Другая группа детей побывала в Музее космонавтики. Там они узнали о первых космонавтах, победах советских конструкторов и простой жизни людей на орбите. Дети увидели базовый блок орбитальной станции «Мир», настоящие спускаемые аппараты космических кораблей «Союз», собак-космонавтов Белку и Стрелку, картины космонавта Леонова и настоящие метеориты.
«Мы узнали, какая судьба была на самом деле у собаки-космонавта Лайки, нам рассказали о многих космонавтах, впечатлила история про космонавта Леонова, нам рассказывали, как ему было трудно при выходе в открытый космос, что ему все-таки удалось выжить, несмотря на все трудности», — поделилась впечатлениями одна из школьниц.
Для более взрослых школьников из 11-х классов организаторы программы устроили экскурсии в образовательный комплекс «Техноград», Третьяковскую галерею и университет науки и технологий НИТУ «МИСиС», где будущим выпускникам показали современные научно-исследовательские лаборатории и инжиниринговые центры мирового уровня. Также ребята прошли несколько полезных тренингов для подготовки к ЕГЭ.
Компания «Технопарк» заявила, что масштабная образовательно-познавательная программа для школьников Ленского района будет продолжена. И скоро в регионе не останется детей, которые не побывали бы в столице. «Каникулы в Москве» — только часть обширной программы по социальной поддержке населения Ленского района, жители которого получают помощь по целому ряду направлений, в том числе бесплатно лечатся у лучших докторов страны.