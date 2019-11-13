Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Тестирование школьников на наркотики необходимо, так как употребление подростками запрещённых препаратов приобретает характер эпидемии. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указала кандидат биологических наук, психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Трофимова.

Mos.ru Школьный врач

«Вопрос очень сложный. С одной стороны, подобные меры могут спровоцировать начало употребления, так как недоверие к ребёнку порождает употребление. Ещё несколько лет назад я бы сказала, что такие меры необходимы, только если есть реальные основания предполагать у ребёнка употребление, то есть тестировать нужно отдельно взятых детей. Однако моё мнение изменилось в связи с количеством обращений родителей, темой их обращений очевидно, что употребление детьми запрещённых веществ приобретает характер эпидемии. Я знаю классы и школы, где практически все поголовно употребляют жевательные или курительные смеси, и родители даже не подозревают об этом», — отметила эксперт.

«К сожалению, и учителя не подозревают. Более того, иногда и специалистам с опытом сложно определить по внешним признакам, употребляет ли что-то ребёнок. Употребление может продолжаться до тех пор, пока не превратится в зависимость», — сказала собеседница ИА REGNUM.

По словам Екатерины Трофимовой, в настоящее время приобрести запрещённые вещества не составляет труда. И попасть в ловушку может даже послушный ребёнок, не подозревающий, что под видом обычной жевательной резинки может скрываться одурманивающее вещество.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 2011 года в Ростовской области в тестировании на наркотики приняли участие более 115 тыс. детей и подростков.