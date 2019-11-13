Воронеж, 13 ноября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Коммунальную аварию, которая оставила без отопления и горячего теплоснабжения жителей центральной части Воронежа, планируют ликвидировать к 16:00 13 ноября, сообщил журналистам руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Дмитрий Соломаха.

Пресс-служба администрации Воронежа Ликвидация аварии

«В настоящий момент продолжаются работы по устранению аварии. Участок сложный, так как помимо самой теплосети здесь проходит большое количество кабельных линий, затрудняющих доступ. Ресурсоснабжающая организация своими силами вполне справляется. В случае, если понадобится помощь, мы готовы ее оказать силами городской аварийной службы и «Воронежтеплосети», — отметил Соломаха.

Он также добавил, что в настоящее время отопление на социальные объекты подаётся.

«К 16 часам вечера мы планируем завершить работы по устранению аварии и начать заполнение центрального трубопровода, далее тепло пойдет в дома», — добавил представитель мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на трубопроводе диаметром 400 мм в центре Воронежа оставила без тепла и горячей воды жителей целого ряда улиц. По уточнённым данным, в зоне отключения оказалось около 50 многоквартирных домов.