Москва, 13 ноября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Известный в прошлом фигурист Евгений Плющенко и телеведущая Яна Рудковская обратились в полицию из-за угроз в адрес их 6-летнего сына. Об этом 13 ноября рассказал сам экс-фигурист.

Мвд.рф Полиция

«Да, моему ребенку угрожают. Мы подали заявление в правоохранительные органы, сейчас этим занимаются те люди, которые и должны этим заниматься. Угроза есть, да», — приводит портал Москва 24 слова Плющенко.

Также сообщается, что родители опасаются за жизнь своего сына, в адрес которого стали поступать угрозы от неизвестной, которая угрожала их ребёнку убийством. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в сентября текущего года пользователи Instagram осудили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко за то, что он во время отпуска в Карелии посадил себе на колени шестилетнего сына, когда был за рулем.