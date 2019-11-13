Москва, 13 ноября, 2019, 14:43 — ИА Регнум. По итогам октября 2019 года на вторичном авторынке в России упали на 3% продажи грузовиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Дарья Антонова ИА REGNUM КАМАЗ

За месяц в России было перепродано только 21 746 грузовых автомобилей. При этом продажи грузовиков отечественных марок сократились на 3,3%, до 11 540 экземпляров, а иномарок было продано на 3% меньше — 10 206 единиц в количественном выражении.

Самыми продаваемыми грузовиками с пробегом в октябре на российском авторынке стали модели «КАМАЗ». Продажи этих грузовиков в октябре 2019 года почти соответствуют прошлогодней реализации — 5498 экземпляров.

На втором месте грузовые машины Горьковского автозавода. За октябрь 2019 года в России было перепродано 2459 грузовиков марки «ГАЗ», что на 3,2% меньше, чем в 2018 году.

Замыкают тройку лидеров грузовики «МАЗ», чьи перепродажи в прошлом месяце составили 1740 единиц (-12,2%).

На четвертом и пятом местах оказались грузовые машины Volvo (1500 ед.; — 1,3%) и MAN (1341 ед.; — 2,3%) соответственно.

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2019 года в России вырос на 5,3% спрос на грузовые автомобили.

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