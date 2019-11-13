Москва, 13 ноября, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») разъяснил реализацию поправок о распространении норм законодательства об иностранных агентах на физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

State.gov Агент влияния

«Внесение физических лиц в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, будет осуществляться при наличии ряда обязательных признаков», — отметил он.

Прежде всего, будут смотреть на участие в создании и (или) распространении информации иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента.

«В реестр Минюста можно будет попасть, создавая и распространяя информацию не только иностранного СМИ — иноагента, но и учреждённого им российского юридического лица», — уточнил парламентарий.

Еще одним квалифицирующим признаком иностранного агента при этом обязательно будет получение денежных средств от СМИ-иноагентов. Аналогичные критерии будут применяться и к российским юридическим лицам, сотрудничающим с иностранными СМИ — иноагентами.

Уже иноагенты

В настоящий момент выполняющими функции иноагента в России признаны девять СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», Телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии» и «Фактограф». Таким образом, нормы о внесении в реестр Минюста затронут и работающих там физлиц.

После включения в реестр

После включения в реестр Минюста граждане и юридические лица будут также продолжать свою творческую деятельность и осуществлять публикации, но при этом обязаны выполнять ряд обязательных условий, отметил Пискарёв.

Так, они обязаны маркировать свои информационные материалы грифом «Сделано иноагентом», ежегодно давать Минюсту отчёт о своей деятельности и о том, куда расходуются средства, поступившие из зарубежных источников, а также раз в полгода публиковать о своей деятельности общедоступный отчёт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об иноагентах-физлицах во втором чтении.