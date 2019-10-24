Ярославль, 13 ноября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» и рижское «Динамо», выступающие в Континентальной хоккейной лиге, провели обмен игроков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт КХЛ. 20-летний нападающий ярославского «Локомотива» Кирилл Слепец отправляется в Ригу, взамен ярославский клуб получил права на 32-летнего канадского форварда Брока Троттера. Оба хоккеиста в этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге не выступали. Кирилл Слепец провел 21 матч за фарм-клуб «Локомотива» — воронежский «Буран». В Высшей хоккейной лиге он забил 8 шайб и отдал 7 результативных передач. Троттер играет в хоккейной лиге Австрии, в КХЛ он последний раз отметился в сезоне 2014/2015 годов.