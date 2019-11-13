Москва, 13 ноября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Федеральное участие в финансировании различных мероприятий по случаю 300-летия Екатеринбурга (Свердловская область) ограничится наиболее приоритетными проектами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил глава Минфина Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

На проблемы с финансированием мероприятий внимание министра обратил депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»). Силуанов готов обсуждать проблемы в индивидуальном порядке.

«Готов встретиться по обсуждению этого вопроса. По нашим правилам, предложение о праздновании дат, юбилейных дат регионов или муниципалитетов осуществляется по принятым в правительстве порядкам. Такой порядок предусматривает, что мы помогаем регионам, которые нуждаются в помощи, — это регионы-реципиенты. Свердловская область — это регион крепкий, донор, всё хорошо. Поэтому мы готовы здесь рассматривать вопросы о праздновании юбилейных дат, наверное, в рамках отдельных проектов», — заявил Силуанов.

«Надо определиться, какие наиболее приоритетные проекты в рамках этого праздника предусмотрены. Давайте в рамках того же самого ФАИПа, если он не исполняется в полном объёме, то можно будет перераспределить ресурсы на более важные направления, среди которых могут быть и те, что предусмотрены в рамках этого мероприятия», — указал министр.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания города Екатеринбурга. Согласно программе, предусматривалась реконструкция ряда федеральных объектов, памятников архитектуры. Однако на эти средства заложена в бюджете только малая часть того, что обсуждалось федеральной властью в рамках совместного финансирования, указал депутат Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).