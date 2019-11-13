Дубай, ОАЭ, 13 ноября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. На автомобильной выставке в ОАЭ московская компания «Авторос» представила вездеход Shaman 8×8. Об этом сообщает издание «Drom.ru».

Авторос Shaman

Вездеход российская автокомпания выпускает под заказ. Его минимальная стоимость составляет около 10,3 млн рублей. Однако в зависимости от комплектации цена может меняться.

Длина вездехода — 6300 мм, ширина — 2500 мм, высота — 2700 мм. Клиренс автомобиля равен 450 мм.

В движение машину приводит 176-сильный дизельный агрегат Iveco F1C объёмом 3 л, который работает с 5-скоростной механической трансмиссией. Расход топлива на 100 км составляет 25 л. Максимальная скорость по шоссе 70 км/ч, а максимальная скорость по воде 7 км/ч.

Все колёса Shaman являются поворотными.

Ранее российский конструктор вездеходов Алексей Гарагашьян собрал вездеход AG 20 4×4, «обутый» в шины сверхнизкого давления. Это двадцатый вездеход конструктора, который он разработал.

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