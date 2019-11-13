Москва, 13 ноября, 2019, 14:08 — ИА Регнум. По ряду национальных проектов, в частности по развитию цифровой экономики, была изменена структура финансирования, однако недостающие ресурсы должны быть скомпенсированы в будущих периодах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Что касается уменьшения отдельных национальных проектов, предположим, «цифра», то там связано со следующим: мы часть расходов в связи с тем, что, мы видим, будет возможность перераспределить часть ресурсов в текущем году, направлена была на финансирование так называемого «второго мультиплекса» — более 7 млрд рублей на эти цели были направлены», — заявил Силуанов.

«Часть этих денег перераспределена на другие цели. Но общий объём ресурсов в течение хода реализации национального проекта — он, я думаю, будет восстановлен. Мы с учётом хода его реализации сможем всегда добавить денег для того, чтобы все мероприятия, которые там заложены, были обеспечены необходимыми ресурсами», — пояснил министр.