Москва, 13 ноября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Российская государственная компания Рособоронэкспорт представит российский истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow, которая состоится в ноябре. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба компании.

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«Мы делаем все возможное, чтобы оправдать внимание партнеров и удивить их уникальными разработками российских оборонных предприятий. Этот год не стал исключением: представим здесь (на авиашоу в Дубае) новейший истребитель пятого поколения Су-57Э», — приводит пресс-служба Рособоронэкспорта слова генерального директора компании Александра Михеева.

Также он сообщил, что на авиашоу будут представлены российские вертолёты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, которые были модернизированы с учетом реального боевого применения, и уникальные средства противовоздушной обороны, включая модернизированную версию ЗРПК «Панцирь-С1М».

Отметим, Dubai Airshow является ведущей международная выставкой индустрии аэрокосмических и авиашоу, в которой более 1000 мировых производителей и брендов показывают свои новейшие технологические инновации и улучшения в отрасли. Она пройдет с 17 по 21 ноября текущего года.