Архангельск, 13 ноября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов еще раз подтвердил свои намерения принять участие в выборах глав региона в 2020 году. О своем решении он заявил на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Отметим, что в рейтинге доверия губернаторам Орлов занимает последнее место. Его отставки местные жители требуют уже более года. Основная причина конфликта власти и населения — история со строительством полигона для московских отходов на станции Шиес. Правительство Орлова признало проект приоритетным, несмотря на отсутствие экспертиз и протесты населения.

Сам губернатор ранее заявлял, что не видит причин для того, чтобы отказываться от участия в следующих выборах. Рейтинги, как отмечал глава региона, он всерьез не воспринимает.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Орлов руководит Архангельской областью с февраля 2012 года. 13 сентября 2015 года состоялись выборы губернатора, на которых Орлов с результатом 53,25% голосов одержал победу в первом туре.

Напомним, выборы губернатора Архангельской области состоятся в сентябре 2020 года.