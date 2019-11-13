Москва, 13 ноября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. По итогам 2019 и 2020 года ожидается рост реальных доходов населения в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Темпы роста реальной заработной платы по факту у нас в январе-сентябре сложились в положительной области — 2,2%. Реальные доходы, реально располагаемые доходы чуть меньше. Могу сказать несколько цифр: реальные денежные доходы за девять месяцев 0,9%, а реально располагаемые денежные доходы, которые отличаются от реальных доходов населения тем, что учитываются выплаты налогов и процентов, сложились на уровне 0,2%», — заявил Силуанов.

В номинальном выражении речь идёт о росте зарплат на уровне 5−6%, отметил он.

«С учётом снижения темпов инфляции, которые влияют на реальные доходы населения, мы видим, что динамика начинает сейчас выправляться и реально располагаемые доходы населения начинают расти. Такой рост предусмотрен в текущем году и в следующем году», — добавил глава Минфина.