Волгоград, 13 ноября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Внеплановые проверки начались в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере после скандала, когда за бесплатную онкооперацию у многодетной матери потребовали 25 тысяч рублей. Кроме того, проверяют районного эндокринолога, который направил пациента с доброкачественной опухолью в узкоспециализированную клинику.

Егор Ермаков Хирурги-онкологи во время операции

В областном комитете здравоохранения подтвердили, что заболевание многодетной матери является доброкачественной патологией и согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области подлежит лечению в хирургическом отделении в больнице по месту жительства. Но не ответили, почему пациентку отправили в узкоспециализированный онкоцентр. Попасть на приём к заместителю главврача онкодиспансера женщина пока не смогла.

«В онкоцентре внеплановые проверки. Мы сидим, ждём. Никого нет — всё руководство с комиссией», — рассказала многодетная мать.

Замглавврача 28-й поликлиники Дзержинского района по телефону сообщила пациентке, что из её диагноза исключили онкологическое заболевание. В отношении эндокринолога, направившего женщину на платную операцию также проходит проверка, сообщает информационное агентство «СоцИнформБюро».