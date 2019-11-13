Москва, 13 ноября, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вскоре начнут инвестироваться в экономику России, а цена отсечения будет в ближайшие годы повышаться. Потому заявления критиков по поводу бессмысленности сбережений нефтяных доходов в резервах неактуальна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Эта кубышка наполняется уже меньшими темпами. Мы говорим о том, что у нас цена, базовая цена, которую принимаем в бюджете на нефть, у нас растёт. Если в этом году около 41 долларов за баррель, то в 2022 году это 44 долларов за баррель. Мы говорим о том, что нам всё равно как стране, зависящей от нефти и газа, от экспорта сырья, необходимо иметь такую кубышку. Цены на нефть меняются — нам нужно иметь запас», — заявил Силуанов.

Он напомнил, что в 2020 году за счёт Фонда национального благосостояния средства для поддержки экономики будут инвестироваться, не создавая риски устойчивости обязательств государства.