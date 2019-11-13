Истра, Московская область, 13 ноября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».

Victor Задержание

Мужчина находился в розыске и прятался на территории Истринского городского округа. Указано, что он задержан в рамках уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Сам Вихарев скрылся от следствия и находится в розыске.