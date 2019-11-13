Москва, 13 ноября, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Больше половины запланированных объектов могут быть не введены в эксплуатацию по итогам 2019 года в рамках государственных расходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 ноября заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной думы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«По итогам прошлого года не ввели 181 объект, то есть 45%. Мы и в этом году ожидаем, к сожалению, что не будет введено больше половины или около половины всех запланированных объектов. Это тоже качество государственного управления», — заявил Кудрин.

В целом к октябрю ввели в эксплуатацию только 25 из 390 объектов, запланированных к введению в 2019 году.

По его словам, в 2019 году по данным на 1 октября целый ряд объектов не получают средства и не расходуются. Уровень кассового исполнения составил всего 350 млрд рублей. По итогам 2018 года не было исполнено 135 млрд рублей из запланированного объёма по инвестициям.