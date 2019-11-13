Тбилиси, 13 ноября, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Среди иностранцев, которые в массовом порядке скупают недвижимость в Грузии, лидируют граждане России, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Почему массово скупают недвижимость в Грузии русские, иранцы и армяне».

Иван Шилов ИА REGNUM Тбилиси

По информации автора, за период с 2015 по 2018 год включительно граждане России приобрели и зарегистрировали на свое имя в Грузии более 15 тысяч объектов недвижимости. Иранцами, которые занимают второе место, скуплено втрое меньше объектов, а на третье место вышли граждане Армении.

В причинах такого интереса иностранцев к грузинской недвижимости автор статьи пытается разобраться с грузинскими аналитиками. Они видят в этих действиях российских граждан «определенные геополитические интересы».

В беседе с изданием эксперт Заал Анджапаридзе отмечает, что «нашему северному соседу нравится наша страна, климат, окружающая среда. Грузия для них — своего рода курортная зона. Вторая причина может состоять в том, что хотят увеличить численность россиян в Грузии. Исходя из того, какие причины движут Россией вообще в отношении к постсоветскому пространству и Грузии, не исключаю, что за всем этим стоят определенные геополитические цели».

По мнению эксперта, когда число иностранных граждан, в данном случае россиян, резко возрастет, у них появятся определенные политические амбиции и желание оказания влияния на политическую жизнь страны.