Ярославль, 13 ноября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. 57% водных объектов Ярославской области имеют очень загрязненную воду. Такие данные содержаться в «Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды за 2018 год», опубликованном на сайте Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Алексей Лобанов Рыбинское водохранилище

Согласно опубликованной таблице, по итогам исследований 2018 года, в 57% водных объектов на территории региона вода отнесена к категории «очень загрязненной», в 14% — к «грязной», 24% — «загрязненной», 5% — «слабо загрязненной». Условно чистой воды — 0%.

Очень загрязненная вода в Рыбинском и Горьковском водохранилищах на всем протяжении Ярославской области, кроме Брейтова и Переборов. Там вода просто грязная.

К очень загрязненным отнесены также реки Корожечна, Юхоть, Кострома, Которосль, Ухра. Загрязненная вода в реках Трубеж, Ить, Соть, Черемуха и в озере Неро. Самая чистая, отнесенная к категории «слабо загрязненная» — в Плещеевом озере.

В некоторых аспектах данные, опубликованные на сайте ЦГМС, вызывают сомнения. Например, и Которосль, и Корожечна отнесены к «очень загрязненным». При этом если на берегах Которосли находятся крупные населенные пункты и промышленные предприятия, то на Корожечне (как и на Костроме, также попавшей в эту категорию) они практически отсутствуют.