Тамбов, 13 ноября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Тамбовская область стала одним из 14 пилотных регионов в стране, где в 2020 году будут созданы первые арт-резиденции для молодежи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Сейчас в Москве проходит обучение для их организаторов.

Tambov.gov.ru Тамбовская область – в числе пилотных субъектов, в которых в 2020 году появятся первые арт-резиденции

В Тамбове площадкой для создания арт-резиденции станет пространство «Гараж». Этот проект представил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на стратегической сессии фестиваля «Таврида-АРТ» в августе этого года. Тогда он отметил, что с инициативой создания такой площадки выступила молодёжь, а региональная власть эту инициативу поддержала.

«В Тамбовской области с каждым годом становится всё больше творческих и активных молодых людей и совершенно логично, что для полного раскрытия их потенциала необходимо создание современного арт-пространства, где каждый желающий получит возможность для реализации своего проекта или сможет приобщиться к современному искусству. Одним из возможных решений станет создание современных и инновационных объектов культурного просвещения и досуга — арт-резиденций», — сказал Александр Никитин.

Арт-резиденция «Гараж» будет создана на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Сегодня это пустой ангар площадью 1334 квадратных метров, в ближайшем будущем — современное многофункциональное пространство. Оно объединит театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Здесь будет зал на 600 мест, сцена-конструктор, рекреации для выставок, инсталляций, зона для буфета, пресс-конференций, репетиционные комнаты.

Проект будет реализовываться за счет бюджетных и внебюджетных средств. Планируется включить его в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура». Реализация будет проходить в несколько этапов, что позволит ввести в эксплуатацию первые локации арт-резиденции «Гараж» уже в следующем году.

Создать новые креативные пространства в регионах помогут Universal university и арт-кластер «Таврида». Сейчас в Москве проходит обучение для тех, кто хочет создать в своем городе арт-резиденции. В обучении принимают участие и представители Тамбовщины.

В образовательной программе «Арт-резиденции: стратегия создания и продвижения креативных пространств» принимают участие 70 представителей из 14 регионов России: Калининградской, Нижегородской, Ивановской, Астраханской, Белгородской, Тамбовской, Тюменской, Сахалинской области, Калмыкии, Татарии, Башкирии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского и Ставропольского краев.

По итогам программы, которая продлится до конца ноября, участники получат теоретическую и практическую базу для создания и развития креативного пространства в своем регионе, представят разработанные концепции перед комиссией. А главным результатом программы должна стать единая экосистема креативных пространств, которая в ближайшие три года охватит всю страну.