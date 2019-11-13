Санкт-Петербург, 13 ноября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум официально начнет свою работу 14 ноября в городе на Неве. В течение трех чрезвычайно насыщенных событиями дней известнейшие деятели искусства и связанного с культурой бизнеса вместе с представителями власти, отвечающими за культурную сферу, обсудят состояние отечественной и всемирной культуры, основные тенденции и пути ее развития.

Форум

Обширная Деловая программа Форума (Профессиональный поток) позволит специалистам обменяться мнениями по конкретным проблемам на 14 секциях, подписать важные соглашения и укрепить деловые связи. Общественный поток Форума предназначен для всех любителей культуры. Многочисленные дискуссии и круглые столы, посещения петербургских музеев, спектакли и концерты позволят петербуржцам и гостям города лучше понять актуальные культурные течения и познакомиться с искусством стран-гостей Форума.

Уже 13 ноября, в преддверии открытия, пройдет несколько важных и интересных событий. Среди них — заседание Коллоквиума ФИПРЕССИ о современном российском кинематографе, выборы Президента Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), панельная дискуссия «Сияющий город», посвященная внедрению новейших технологий, в частности, солнечной энергетики в городскую архитектурную среду, симпозиум «Красная стрела. Советское искусство — взгляд из будущего», спикеры которого обсудят переосмысление взгляда на советское изобразительное искусство, открытие выставки «Дейнека/Самохвалов» в Манеже, награждение победителей конкурса ŽIVA AWARD 2019 среди музеев славянских стран (победителем в этом году стал Государственный музей политической истории России), а также совместный концерт Шанхайского национального оркестра и Государственного академического оркестра имени В. В. Андреева.