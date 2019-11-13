Калуга, 13 ноября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Жители 11 деревень и сёл пяти муниципальных районов Калужской области в большинстве случаев не знают о бесплатных точках доступа в интернет, которые для них установили в рамках национальной программы по борьбе с цифровым неравенством. Об этом 13 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Сергей Федосеев.

Onf.ru Жители 11 калужских деревень и сёл в большинстве случаев не знают о бесплатных точках доступа в интернет

Во многом это неведение связано с тем, что на опорах, где размещено оборудование, нет специальных табличек. Иногда встречаются и хорошо оформленные цветные объявления, но информация о том, как подключаться к сети, в них некорректна.

«Примечательно, что скорость интернета везде — отличная. Вот только из-за очень слабой информированности о его наличии оценить в деревнях это могут немногие жители. В некоторых случаях граждане, пользуясь этими точками, думают, что интернет предназначен не для них и они делают это, скажем так, нелегально», — сказал Сергей Федосеев.

Общественники обнаружили несколько точек, которые находятся в удаленных или опасных местах. Например, в деревне Зудна Ферзиковского района оборудование установили в стороне от основного жилищного массива на крыше заброшенной столовой с разбитыми стеклами. В двух населенных пунктах точки доступа оборудованы в непосредственной близости от проезжей части. В трех населенных пунктах не работали таксофоны, в ряде населённых пунктов они работают, но с перебоями.

Всего в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с использованием волоконно-оптической линии связи в Калужской области к интернету было подключено более 100 населенных пунктов.