Ульяновск, 13 ноября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод совместно с Коломенским опытно-механическим заводом создал фургон на шасси УАЗ Профи с пятиместной кабиной. Об этом сообщается в официальной группе УАЗ в соцсети «Вконтакте».

Ульяновский Автомобильный Завод Фургон на базе УАЗ «Профи»

По мнению создателей новинки, фургон вполне может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Пожалуй, уже совсем скоро мы сможем подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса! Повод? Невообразимое количество вариантов применения нового многофункционального фургона на базе УАЗ Профи», — говорится в сообщении.

Автомобиль оснащён грузовым отсеком из усиленного стеклопластика. Будка имеет три поднимающиеся вверх створки. Створки поднимаются с помощью гидравлических опор. Также у модели есть рейлинги на крыше.

Клиренс пятиместной новинки составляет 210 мм. Для продажи будут доступны фургоны как с задним, так и полным приводом.

На данный момент новинка проходит финальные тесты.

Напомним, 24 октября текущего года Ульяновский автозавод представил 150-сильный патрульный УАЗ «Патриот» 4×4.

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