Тбилиси, 13 ноября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. 13 ноября в Грузии назначен новый министр образования, науки, культуры и спорта. Согласно указу премьер-министра Георгия Гахария, ведомство возглавит Михаил Чхенкели. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Михаил Чхенкели

В 2017—2018 годах Чхенкели уже занимал должность министра образования. Также Чхенкели был проректором Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 ноября на заседании правительства премьер-министр Грузии заявил, что Михаил Батиашвили по собственному желанию покидает должность министра образования, науки, культуры и спорта Грузии.