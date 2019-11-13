Новосибирск, 13 ноября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Директора Горзеленхоза Новосибирска Екатерину Пойкину, которая на этой должности находится с 1 августа 2019 года, неприятно удивили некоторые действия новосибирцев. По её словам, «бывает, что горожане и лавочки ломают, и урны крадут».

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

«С одной стороны мы говорим, что Новосибирск — это столица Сибири, и что наши жители лучше всех, однако, когда я пришла в Горзеленхоз, для меня было странно узнать, что жители столицы крадут лавочки и урны. И даже плитку. Почему? Непонятно. Мы же сами делаем пространство, в котором живём, — рассказала Пойкина в интервью «Новосибирским новостям, — Постоянно воруют ограждение на центральных улицах. Жителям города это в глаза не бросается, потому что это всё оперативно восстанавливают».

Она отметила, что и сама не замечала этого, пока не пришла работать в Горзеленхоз. И подчеркнула, что основная статья расходов — «постоянная замена украденных лавочек, урн и ограждения».

«А в соцсетях часто можно встретить отзывы, что наш город грязный, неуютный, серый. Я считаю, что прежде всего мы должны с себя начинать. Не позволять себе определённых вещей, следить за собой, не за другими. Тогда у нас станет гораздо чище», — сказала директор Горзеленхоза Новосибирска.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний директор новосибирского Горзеленхоза Александр Сумин уволился в июне 2019 года.

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