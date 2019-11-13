Берлин, 13 ноября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось заснять Porsche Cayenne Turbo S с новой выхлопной системой. Снимки размещены на сайте издания Motor1.

Motor1 Porsche Cayenne Turbo S

Отличие нового авто от предыдущей версии заключается в иной выхлопной системе с двумя круглыми патрубками. По неофициальной информации, эта деталь может говорить о том, что машина оснащена модернизированным гибридным агрегатом, который в настоящее время проходит тесты в «Uber-Panamera». Если это действительно так, то мощность авто составляет более 800 «лошадей».

На данный момент в семействе Cayenne автомобилем с самым производительным мотором является гибридная модель Turbo S E-Hybrid. Её максимальная мощность составляет 670 л. с. (500 кВт). Рабочий объём ДВС V8 равен 5 л (541 л. с.). Мощность электромотора — 134 л. с.

Ранее на аукционе RM Sotheby’s в Детройте был продан единственный в мире лимузин Porsche 356 из коллекции Джона Диксона. Машина изготовлена в 1953 году для свадьбы дочери коллекционера. Продан лот всего за 207,2 тыс. долларов (около 13,6 млн рублей).

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