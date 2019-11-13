Ярославль, 13 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров предложил сократить штрафы для бизнеса в рамках так называемого закона о «тихом часе». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети бизнес-омбудсмена. Как ранее сообщало ИА REGNUM Ярославская областная Дума рассмотрит поправки в областной закон «Об административных правонарушениях», которые предполагают введение наказания за чрезмерный шум с 13 до 15 часов дня. Альфир Бакиров считает, что суммы штрафов для предпринимателей по данному закону завышены.

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«В первоначальной редакции законопроекта штрафы для предпринимателей за нарушение тишины были, мягко говоря, немаленькими (до 250 тысяч рублей за повторное нарушение), я уже говорил в ходе общественных обсуждений законопроекта. Сейчас они снижены (до 100 тысяч рублей за повторное нарушение), но и эта сумма является весомой», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен ссылается на федеральное законодательство, в рамках которого штрафы гораздо ниже заявленных в законопроекте Ярославской областной думы.

«Статья 6.4. СанПиН тоже устанавливает штрафы за нарушение санэпидтребований к эксплуатации жилых помещений (к коим относится и нарушение предельно допустимого уровня шума), и там сумма штрафа для ИП — от 1 до 2 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч. Что называется, почувствуйте разницу. И только представьте, штраф в 100 тысяч на организацию в столь непростое для предпринимателей время, когда административная и налоговая нагрузка на бизнес и без того высокая!» — отметил Альфир Бакиров.

13 ноября поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» рассмотрит комитет по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике Ярославской областной Думы