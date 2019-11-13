Якутск, 13 ноября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. В Верхоянском районе Якутии заинтересовались пчеловодством. Как выяснилось, условия республики хорошо подходят для медоносных пчёл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

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По информации пресс-служба главы Якутии, энтузиаст Игнатий Слепцов привёз из Якутска в село Барылас ульи с роями. Выяснилось, что экологическая местность отлично подходит для разведения пчёл. Основной базой для медоносных пчёл считается трава иван-чай, которой в районе много.

С одного улья он собрал 30 кг мёда.

«Это ни с чем не сравнимое чувство, это просто космос, когда летним вечером подходишь к гудящим ульям, ощущаешь неповторимый запах, а потом щедро угощаешь родных, друзей и знакомых дарами божественной пасеки», — поделился впечатлениями пчеловод.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области случилась массовая гибель пчёл, уничтожено более 5 тыс. пчелиных семей. Пчеловодам выделили компенсацию — 16 млн рублей.