Калуга, 13 ноября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Калужской области с январе по сентябрь 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 18 тыс.157 человек (в 2018 году — 17 тыс. 514 человек). Нашли работу 13 тыс. 280 человек, в том числе из числа безработных — 2608 (в 2018 году — 12 тыс. 893). Численность безработных на конец сентября составила 2121 человека, а уровень регистрируемой безработицы — 0,39%. Об этом 13 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

Gtrk-kaluga.ru Калужской области не хватает врачей, инженеров, водителей и швей

По состоянию на 30 сентября калужская областная база вакансий насчитывала 11 тыс. 825 рабочих мест (в 2018 году — 12 тыс. 467). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,28 единицы. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 62,4%. В настоящее время число рабочих мест составило 7380 при среднем уровне оплаты около 22 тысяч рублей, 4445 — со средним уровнем оплаты 25 тысяч. Наибольшую потребность калужские работодатели по-прежнему испытывают в швеях, водителях, продавцах, овощеводах, упаковщиках и поварах. Из числа граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, фельдшеры и медицинские сестры.

Численность работников, уволенных с начала 2019 года в связи с высвобождением, составила 1443 человека, из них граждан предпенсионного возраста — 58. По имеющейся информации, в одной организации переведены на работу с неполным рабочим временем 103 человека, а в простое находятся 90 работников трёх организаций.