Иланский район, Красноярский край, 13 ноября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Иланском районе Красноярского края 800 школьников вынуждены учиться в пристройке. Учительскую, несколько учебных кабинетов и малый спортзал школы закрыли два года назад. А недавно законсервировали ещё один блок этого же крыла здания.

Александр Морозов. Сельская бесплатная школа. 1865

В сентябре 2019 года строители начали работы в первом блоке, вскрыли отмостку и ужаснулись: две торцевые стены буквально рассыпаются, передаёт телеканал «Енисей».

Дело в том, что кирпич 50 лет находится без гидроизоляции, в основе лежит песок. Поэтому такое состояние школы вполне объяснимо.

По словам директора учебного заведения Натальи Седневой, ученики занимаются в пристройке. Дети с пятого по 11-й классы вынуждены размещаться в 15 кабинетах. Места не хватает, парты стоят в коридорах, едят дети там же, перебиваясь привозными блюдами в пластиковой посуде.

Родители утверждают: о том, что школа разрушается, известно давно. Раньше детей даже как-то распределяли по классам другой иланской школы.

Начальную школу перевели в здание спортивной подготовки, чтобы не заставлять их учиться в две смены.

Привести в порядок первый блок планировали за 57 млн рублей, но контракт с подрядчиком был расторгнут. В районной администрации убеждены, что «нет смысла латать только мелкие дыры».

Глава Илинского района Ольга Альхименко подчеркнула, что капитальный ремонт планируют начать в следующем году. Возможно, понадобится полная реконструкция здания.

Если предложенные варианты не подойдут, будет рассматриваться вариант со строительством новой школы. Экспертиза пройдет в первом квартале 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Иркутской области одна из школ стала разваливаться прямо во время занятий.

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