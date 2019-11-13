Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор врачу-наркологу Николаю Каклюгину. Ближайшие четыре года он проведёт в колонии строгого режима. Об этом сообщил отец осуждённого в соцсетях.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что с просьбой об объективном расследовании резонансного «дела Каклюгина» в Ростовской области к президенту РФ Владимиру Путину ранее обращался отец подозреваемого.

Врач-нарколог был задержан 19 октября 2018 года в районе Театральной площади в Ростове-на-Дону. В кармане его куртки было найдено наркотическое средство. Сторона защиты утверждает, что запрещённые вещества Каклюгину подбросили.