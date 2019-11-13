Москва, 13 ноября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан РФ, увидев в нём риски утечки информации. Замечания ведомства по поводу проекта документа изложены в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы, адресованном начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Так, ФСБ указала на несоответствие законопроекта принципам действующего закона «О персональных данных», так как он «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объёме».

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«Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной защите (например, судьи, прокуроры, следователи)», — поясняет Беседа.

По его словам, свои замечания по законопроекту, а также указание на необходимость его доработки Федеральная служба безопасности направляла ещё в июле 2019 года, однако они не были учтены.

Напомним, ранее о рисках в создании цифрового профиля гражданина РФ заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). По его словам, сбор в одном файле под одним номером всей информации о человеке «противоречит закону о персональных данных и является крайне опасной идеей», так как от сбоев никто не застрахован.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство РФ поддержало законопроект об уточнении правовых норм с целью создания так называемых цифровых профилей физических и юридических лиц — совокупности цифровых записей, содержащихся в государственных информационных системах. Ранее проект закона подготовило и внесло на обсуждение Министерство коммуникации и связи РФ.