Москва, 13 ноября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом 13 ноября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет магазин

«При их перевозке и сбыте задержаны с поличным семь сотрудников одного из крупнейших нелегальных интернет-магазинов, выполнявших в нем функции межрегиональных и региональных курьеров», — приводит ТАСС текст сообщения ЦОС ФСБ России.

Также сообщается, что в ходе масштабной операции ведомства на территории десяти российских регионов было изъято из незаконного оборота около «440 кг наркотических средств (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша)», стоимость которых составляет 650 млн рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября полицейские в тайниках-закладках в Рязанской, Курской, Воронежской и Саратовской областях обнаружили 20 килограммов синтетического наркотика.