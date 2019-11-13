Новгородская область, 13 ноября, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Новгородской области решается вопрос об отправке в оздоровительные лагеря детей из муниципальных образований, пострадавших от подтоплений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом 12 ноября за заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявила министр образования Новгородской области Евгения Серебрякова.

ГУ МЧС России по Новгородской области Детский сад в Крестцах — спасательные работы

По предварительной оценке, ущерб от паводка в сфере образования составил порядка 40 млн рублей. «В период пика подъёма воды наиболее сложная обстановка сложилась в учреждениях образования Старорусского и Крестецкого районов», — сообщила Серебрякова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подтопления произошли, в частности, на территории детского сада №4 «Светлячок» в Крестецком районе Новгородской области. Вода повредила качели, беседки и спортивные сооружения. Устранением последствий занимались спасатели Невского спасательного центра, прибывшие в Крестцы на помощь местным спасательным формированиям.

Vk.com/grkrestcy Детский сад в Крестцах в период паводка

Напомним, в Новгородской области сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших от паводка 4−6 ноября 11 районах области вода спадает, но существует новая угроза подтоплений в Старорусском, Чудовском, Новгородском районах и в Великом Новгороде.