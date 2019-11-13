Санкт-Петербург, 13 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не намерен обжаловать решение суда о его заключении под стражу на время следствия и желает «самой жёсткой меры». Об этом сообщает 13 ноября его адвокат Александр Почуев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

«Олег Валерьевич признает вину и хочет самой жёсткой меры. Защита определяется с дальнейшим планом действий», — сказал адвокат, отвечая на вопрос, намерена ли защита обжаловать избранную Октябрьским районным судом меру пресечения Соколову.

Кроме того, защитник заявил, что не считает достоверными данные, которые ранее СМИ распространили по поводу некой женщины, пострадавшей от рук Олега Соколова в 2008 году.

«Направил адвокатский запрос в редакцию «Московского Комсомольца» о предоставлении для ознакомления подлинника заявления, с которым обратилась якобы пострадавшая от избиения студентка. Данную публикацию, если таковая действительно имела место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова», — заявил Александр Почуев.

Напомним, 11 ноября суд избрал Соколову меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО на два месяца, а следствие предъявило ему обвинение в «убийстве». По версии следствия, 63-летний доцент убил свою сожительницу, 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и частично утопил в Мойке, после чего был задержан.

Соколов заявлял, что убийству предшествовал конфликт, в ходе которого девушка якобы бросилась на него с ножом. Соседка Соколова рассказала, что слышала за стеной скандал, а затем серию сильных ударов, как будто кого-то швыряли о стену.