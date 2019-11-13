Грозный, 13 ноября, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Туризм в Чечне набирает обороты, ежегодно турпоток в республику растет. Это направление имеет большое значение для региона, поэтому 2020 год будет проходить в Чечне под знаком Года туризма. Об этом заявил по итогам встречи с министром по туризму региона Муслимом Байтазиевым глава республики Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В ходе беседы я озвучил решение объявить 2020 год Годом туризма. Нам предстоит выполнить большой объём работ для того, чтобы сделать нашу республику ещё привлекательней для гостей и многочисленных туристов», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что для развития туризма в Чечне имеется огромный потенциал. Кроме традиционных туристических направлений по достопримечательностям региона, у республики появилась возможность развивать также и так называемый медицинский туризм, отметил Кадыров. По его словам, в настоящее время больницы Чечни оснащены самым современным оборудованием. К работе в них привлечены профессиональные кадры.

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