Москва, 13 ноября, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп люто ненавидит Украину за то, что она мешает ему разрешить «китайскую проблему», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Трамп знает, что ему придется решать китайскую проблему, и что никакой другой проблемы не существует для него. И именно поэтому есть две вещи, которые вы должны заметить. Первое — что бы он ни говорил, как он помог Украине, он говорит это с ненавистью внутренней: «Я ЛЮБЛЮ Украину!»… Он ненавидит ее за что? За то, что она связала ему полностью руки по вопросу Китая. Он с русскими пытался о чем-то договариваться по вопросу Китая. Это невозможно, и никто не будет менять стратегические отношения с Китаем, но он надеялся, тут он и этого сделать не может», — заявил Кургинян.

Как ранее отмечал Кургинян, представители американской ЧВК Blackwater специально приехали на Украину, дабы настоятельно запретить Украине продавать предприятие «Мотор Сич» Китаю. А сам украинский Майдан был нужен США в том числе и для того, чтобы оторвать Украину от Китая.