Топчиха, Алтайский край, 13 ноября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Алтайского края распространило через СМИ свой ответ на обращение медиков ЦРБ Топчихинского района, в котором говорилось об издевательствах со стороны главного врача, несправедливой выплате заработной платы, кадровых и других проблемах. Из сообщения, опубликованного сайтом «Толк», можно сделать вывод, что региональные власти не хотят разбираться в ситуации, в которой уже не один год находятся медики данного учреждения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в своем письме на имя министра здравоохранения региона Дмитрия Попова врачи и медицинские сестры заявили, что руководство ЦРБ в лице главного врача Константина Зиновьева под угрозой увольнения вынуждает сотрудников больницы подписывать индивидуальные договоры, составленные с грубым нарушением трудового законодательства.

«В больнице дикий недостаток врачей, из-за издевательства и неуважения врачи увольняются и уезжают в другие медицинские учреждения для дальнейшей работы. Также из-за низких зарплат и нежелания главного врача сохранить квалифицированных врачей они отказываются от программы «Земский доктор» и возвращают деньги», — говорилось также в обращении.

На что в министерстве здравоохранения буквально в этот же день, не разобравшись, поспешили ответить:

«Факты, изложенные в СМИ, поданы автором с искажением, чтобы придать теме негативную окраску. Безусловно, в любом организованном коллективе могут возникать конфликты и непонимание. Но к политике региона данная тема не имеет отношения. Обращения от коллектива имели сугубо личный характер».

При этом чиновники явно наслышаны о некорректном отношении главного врача к персоналу. В ответе минздрава указано о получении двух обращений по этому поводу (в сентябре и октябре). Правда, особого результата они не дали. С главным врачом была проведена разъяснительная беседа и «указано на необходимость соблюдения норм этики и деонтологии при общении с пациентами и сотрудниками медицинской организации». Судя по тому, что и в ноябре коллектив ЦРБ Топчихинского района вновь обращает внимание на хамство руководства, кадровый дефицит и нарушения в трудовом законодательстве, проблема не решена.

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