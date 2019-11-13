Санниково, Алтайский край, 13 ноября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Глава российского правительства Дмитрий Медведев приехал в село Санниково Алтайского края, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из канала «Вы слушали маяк» Дмитрий Медведев прибыл на Алтай

Здесь ему и членам правительства РФ покажут построенную детскую площадку, хоккейную коробку и аптечный пункт. Позже премьер проведет совещание по развитию сельских территорий.

В нём примут участие: заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, министр просвещенияОльга Васильева, министр спортаПавел Колобков, министр труда и социальной защитыМаксим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйстваВладимир Якушев, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округеСергей Меняйло, представители министерств, главы регионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября. Вначале он побывал в Новосибирске, а затем на поезде прибыл в Барнаул и встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этой поездкой.