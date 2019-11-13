Пхеньян, 13 ноября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Работники центральных ведомств Северной Кореи приняли участие в турнире по теннису, проводившемуся с 5 по 12 ноября, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Теннис

Сообщается, что соревнования проходили в Дворце тхэквондо в Пхеньяне. В состязании участвовали 40 команд из различных ведомств КНДР.

«На турнире более 40 команд соревновались методом игры между победителями за призовые места, разделившись на две группы», — сообщает ЦТАК.

Отмечается, что первое место заняла команда Кёнхынского управления по торговым делам.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Северной Корее прошла выставка кроликов, в которой принимали участие школьники со всей КНРД. На мероприятии участники делились опытом по выращиванию кроликов и уходу за ними.