Рабат, 13 ноября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Арестом экстремиста, связанного с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершилась операция марокканских спецслужб. Об этом 13 ноября сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

U.S. Department of Defense Арест

Задержанный осуществлял подрывную деятельность в городе Гуэльмим на юге Марокко.

По информации правоохранительных органов, в рамках операции, направленной на предупреждение осуществления террористических планов, было установлено, что 31-летний уроженец страны пропагандировал экстремистскую идеологию в сети интернет и распространял информацию о своём брате, участнике террористической группировки, действующей в Сирии и Ираке.

Задержание провели сотрудники Центрального бюро судебных расследований — ключевая спецслужба королевства, нацеленная на отражение террористических угроз государству.